Em meio a boatos, Pizane faz brincadeira sobre traição

Beatriz Esquivel e Lucas Pizane anunciaram o término em maio deste ano - Foto: Reprodução | Instagram

Em meio aos boatos de que o namoro com Beatriz Esquivel teria chegado ao fim por causa de uma suposta traição, especulada por internautas após um story suspeito publicado por ela, o ex-BBB Lucas Pizane postou stories fazendo brincadeira sobre um caso de infidelidade da parte dele.



O baiano conta que traiu o rapaz que cortava o cabelo dele pelo fato ir em outro estabelecimento cortar o cabelo nesta semana. Pizane postou vídeos na nova barbearia ao som de um remix da música 'Infiel', da cantora Marília Mendonça, e declarou que não estava se sentindo bem por fazer isso.

"Extremamente desconfortável em estar traindo meu barbeiro hoje", escreveu de forma humorada.

Entrando na onda, o novo barbeiro de Lucas Pizane fez até uma piada de duplo sentido, insinuando que ele gostaria do trabalho dele de imediato e não voltaria a cortar mais com o profissional anterior, arrancando risadas do próprio ex-bbb e dos fãs dele.