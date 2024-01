Em meio à briga com família de Zezé, Graciele revela medo de 2024 | A TARDE

Neste domingo, 31, último dia de 2023, Graciele Lacerda compartilhou suas apreensões para 2024. A noiva de Zezé Di Camargo confessou sentir angústia diante do novo ciclo e refletiu sobre a incerteza do que está por vir.

A musa fitness destacou a conexão do final do ano com a esperança de realizar sonhos, mas ressaltou a angústia que a acompanha.

"Tô aqui pensativa. Será que só eu quando vai acabando o ano fica pensando? Me dá um medo. Toda vez que vai virar o ano me dá uma angústia. O que será que está por vir? Minha mãe foi embora e eu fiquei assim".

Lacerda mencionou também as dificuldades enfrentadas no ano anterior, incluindo a polêmica familiar envolvendo Amabylle Eiroa.

"Eu tenho essas coisas comigo, de ficar pensativa. Porque a gente tem aquilo de se agarrar ao novo ano para realizar sonhos, é uma nova oportunidade e a gente se apega a isso".

Graciele enfatizou o aprendizado e crescimento pessoal em 2023, descrevendo-o como um ano de choque de realidade que a fez despertar para diversas situações inéditas em sua vida.

A influenciadora encerrou, destacando que, apesar das incertezas, sua fé está mais forte, agradecendo às respostas de Deus ao longo do ano.

"Foi um ano de muito aprendizado, de choque de realidade, me fez acordar. Eu nunca tinha passado por várias coisas que passei nesse ano e eu tô muito mais pensativa agora".

Matheus Calmon