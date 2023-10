Em meio à onda de divórcios, Lázaro Ramos e Taís Araújo tomam decisão

A lista de divórcios entre celebridades nos últimos dias vem crescendo assustadoramente. Em meio ao caos, o ator Lázaro Ramos revelou nesta terça-feira, 26, uma decisão tomada sobre o casamento com Taís Araújo, juntos há 19 anos.

Em cerca de uma semana, foram anunciados os términos de Luísa Sonza e Chico Moedas, Arthur Aguiar e Jheny Santucci, Lexa e MC Guimê, Sandy e Lucas Lima, Gustavo Miotto e Ana Castela, Paula Fernandes e Rony Cecconello, entre outros.

Seguindo a onda, Lázaro Ramos anunciou que, após conversar com Taís Araújo, uma decisão foi tomada: "Então hoje eu queria aproveitar para anunciar, já que estamos neste momento, que depois de 19 anos de casado eu e Tais tomamos uma decisão".

A declaração foi feita à apresentadora Ana Maria Braga, que se assustou. "Ai, não! Pera aí. Você quer que eu chame o intervalo?", questionou.

Lázaro, então, seguiu: "Se quiser chamar o break pode chamar. Mas é uma coisa forte que eu vou dizer. Depois de 19 anos de casados, decidimos ficar mais 19 dias casados, pelo menos. Talvez a gente fique mais 19, porque a gente não tem plano nenhum de se separar", contou o ator, aos risos.

Ana Maria, então, exibiu uma mensagem da própria Taís e, em seguida, Lázaro a elogiou. "Taís me preenche muito, a gente se completa. A gente é muito diferente e mesmo com a diferença, a gente vai se moldando com o tempo. É uma pessoa que admiro muito, eu fico feliz em ver o crescimento dela a cada dia. Ela é forte, acolhedora, animada, divertida. E é muito bom a ter como parceira".

Apesar da brincadeira, Lázaro e Taís já se separaram uma vez, em 2008. A informação foi revelada pela assessoria dos artistas. Recentemente, Lázaro afirmou que, na verdade, o casal deu um tempo, que, segundo ele, se mostrou necessário para fortalecer o relacionamento.