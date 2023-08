Em meio a rumores de affair, João Guilherme posta com Bruna Marquezine

O ator João Guilherme, de 21 anos, postou uma foto sem camiseta nos bastidores da série Amor da Minha Vida, ao lado da atriz Bruna Marquezine, de 27 anos, após rumores de um possível affair entre os dois durante as gravações da série, recém finalizadas.

Os boatos sobre um romance entre João Guilherme e Marquezine surgiram após um comentário da irmã dele, Jéssica Beatriz, que mencionou o casal em uma postagem em que ambos curtiam uma festa junina da atriz.

Recentemente, Bruna Marquezine negou qualquer tipo de envolvimento amoroso com o ator. "Eu queria é estar com tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e tão problematizando. É domingo hoje e eu filmo até 4:00, sabe?!."



Além de João Guilherme e Marquezine, a série conta com um elenco diversificado, incluindo nomes como Sérgio Malheiros, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abrahão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratilieri, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo, Dja Martins e Fernanda Paes Leme. Amor da Minha Vida é dirigida por René Sampaio, Tatiana Fragoso e Matheus Souza, com roteiro escrito por Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo e Nátaly Neri, além do próprio Matheus Souza.

