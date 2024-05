Em Salvador, filho de Bob Marley chama atenção por atitude inusitada | A TARDE

Julian Marley, filho do lendário Bob Marley, desembarcou em Salvador para uma apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste domingo (19). Porém, o que realmente chamou atenção dos soteropolitanos não foi apenas a presença do herdeiro do 'Rei do Reggae' na cidade, mas sim uma atitude inusitado do artista internacional.

Isso porque Julian Marley publicou um vídeo nas redes sociais filmando a Praça do Campo Grande e cumprimentando os soteropolitanos com um "E aí?". "Tudo bem? Salvador, Bahia. E aí? Brasil, rastafari", declarou o filho de Bob Marley, com um sorriso no rosto.

Rapidamente, os fãs brasileiros reagiram as frases do artista. "Hahahahhaha tá muito Brasileiro 🇧🇷🇧🇷", brincou uma internauta. "Tá em casa, pai", afirmou outro. "Humildade pura", opinou uma terceira pessoa.

Veja:

Publicações relacionadas