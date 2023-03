Em suposta conversa vazada, Lucas chama Jojo Todynho de "vagabunda"

Em uma suposta conversa vazada, o ex-militar Lucas Souza deferiu ofensas contra a ex-mulher, Jojo Todynho. Nas mensagens, ele inicia propondo um encontro para conversar com a artista, que recusa. As mensagens teriam sido trocadas entre 29 de novembro de 9 de dezembro. Em 29 de outubro, o ex-militar anunciou o término definitivo do casamento.

No dia 29, Lucas diz que vai deixar um ferro na portaria da artista e afirma que está usando as malas dela, pois está em um apartamento com armário pequeno e quando resolver, devolve. "Valeu, obrigada", responde a cantora.

Ele então pergunta se ela está bem. "Sim, e você?", responde. "Estou indo, Jojo. Tentando seguir a vida". "Que bom", responde Jojo.

No dia 9 de dezembro, Lucas diz que está indo treinar e pergunta se pode passar na casa de Jojo, que envia um áudio dizendo que não há nada mais o que conversar, pois o ciclo se encerrou com o término do casamento.

"Queria conversar com você. Me dá essa chance, por favor", diz Lucas, segundo divulgado pelo Notícias da Tv. A cantora responde com um simples "Não".

"Meu Deus, como que termina um casamento assim, sem ter conversado? Vim lá da puta que pariu acreditando nesse casamento. Você me ferrou, me chifrou, e eu correndo atrás. Sou muito burro mesmo", disse o ex-militar.

"Tomara que você ache uma pessoa que faça o mesmo mal que você fez para mim. Não passa de uma vagabunda de quinta. Assumi essa merda e só me ferrei. Vai ser difícil tu achar outro otário igual eu, que faça suas vontades", segue Lucas.

"Não vou te encontrar pra conversar", diz Jojo. "Eu vou em casa. Quem falou que era pra gente se encontrar? Eu só quero conversar contigo, agora mais calmo. Não é possível que você vai fazer isso com a gente. [Lucas manda uma foto antiga deles em um jantar romântico]. Vai deixar isso se apagar? Então é porque não me amava", responde Lucas, antes de ser bloqueado pela artista.