Embaixador da Coreia do Sul canta Raça Negra em festival e viraliza | A TARDE

Embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, conhecido por entoar canções brasileiras famosas em todo o território nacional, fez mais uma interpretação de sucesso, que viralizou nas redes sociais. O diplomata participava do K-Festival, evento de cultura sul-coreana, ocorrido em Brasília entre 13 e 15 de outubro, quando cantou a música "Cheia de Manias" do grupo de pagode Raça Negra.

A apresentação e o carisma do embaixador da Coreia fizeram tanto sucesso que o vídeo foi parar no perfil do grupo, nas redes sociais.

"Que apresentação linda. Obrigado por mais uma vez você demonstrar e compartilhar conosco esse carinho pelo Raça. Somos muito gratos”, escreveu o Raça.

No ano passado o embaixador viralizou em dois momentos: em abril, durante um jantar na embaixada com 35 jornalistas convidados, ele cantou "Evidências", famosa na voz da dupla Chitãozinho e Xororó, e "Garçom", de Reginaldo Rossi, ao lado da esposa, a embaixatriz da Coreia, Chun Jin-ah. Já em dezembro, após o jogo da Copa do Mundo do Brasil e da Coreia do Sul, no qual o país asiático perdeu por 4 a 1. Mesmo com a derrota, ele cantou muito feliz a música "Evidências" durante evento realizado para acompanhar a partida.

Confira a performance do embaixador: