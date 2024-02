Entenda briga entre Oh Polêmico e Zé Paredão | A TARDE

Uma polêmica envolvendo os artistas Oh Polêmico e Zé Paredão tem agitado as redes sociais desde a noite da última terça-feira, 23, incluindo a divulgação de um vídeo íntimo e uma troca de farpas online.

Ambos pertencentes à mesma produtora, A5 Produções, os cantores entraram em confronto, inicialmente sem um motivo aparente para o público. Tudo começou quando Deivison, conhecido como Oh Polêmico, compartilhou uma foto dos artistas da A5, desfocando o rosto de Zé. Na legenda, escreveu: "Quem não é, não se mete". Em resposta, Zé Paredão vetou Oh Polêmico na foto, colocando uma figurinha de palhaço sobre o rosto do colega.

A situação se estendeu com indiretas de Oh Polêmico para Zé no Instagram, onde o intérprete de 'Fritadeira' postou stories sobre o ocorrido.

"Quando foi que eu vim aqui no Instagram falar desse coisa ruim aqui. Nunca falei de ninguém, o cara fica soltando indiretinha no WhatsApp, na rodinha de amigos dele falando de mim, me vê nos lugares e quer falar", expressou ele antes de apagar as postagens.

Zé também comentou sobre 'Polly' (Oh Polêmico) afirmando que o ex-colega era digno de pena. "Vocês já viram que quem tem telhado de vidro tá jogando pedra no telhado dos outros. Tá vendo que isso não existe? O cara é digno de pena. O cara é mau caráter, fez o que fez com um, com outros e ainda tem um a galera que fica comprando ideia desse cara".

Troca de casais?

Após a divulgação da polêmica, uma mulher passou a ser apontada como a causa do conflito. Segundo alguns internautas, uma "troca de casais" teria motivado a confusão, resultando no vazamento de um vídeo íntimo de Zé Paredão.

A atual namorada de Oh Polêmico, Natalya Nery, seria ex de Zé Paredão. Mas na confusão, a ex-namorada de Oh Polêmico, Jenifer Bonfim, vem sendo apontada como novo affair de Zé. "A que namorava com Zé tá com Polly e a de Polly com Zé, sacou?" disse um internauta. "Gente, Naty é ex-namorada e Zé Paredão viu? Não se esqueçam", alertou outra.

Natalya abordou a situação superficialmente nas redes sociais, compartilhando indiretas para Zé Paredão em uma postagem com uma foto de Oh Polêmico. "Se tivesse disposição igual posta indireta, estava bom ‘de mais’ kkkkkkkkk", comentou em uma publicação. "01 nunca vai ser 02", acrescentou.

A A5 Produções, responsável pela carreira da dupla, ainda não emitiu uma declaração sobre o caso.