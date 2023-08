Érico Brás detona vida política de Kannário: "Incompetente"

O ator Érico Brás largou o doce em plena sexta-feira, 4, após o cantor e ex-deputado federal Igor Kannário afirmar, em entrevista à rádio de Salvador, que "a política não faz diferença" em sua vida. Em resposta, o intérprete de Reginaldo em "Ó Paí Ó" disparou que o pagodeiro não tinha competência e conhecimento para ocupar a cadeira da Câmara dos Deputados.

"É isso que precisa ser refletido: AS NOSSAS ESCOLHAS. Esse cara foi escolhido pelo povo para fazer algo que não sabia fazer, que não gostava de ser e que não tinha habilidade nenhuma para dominar. Resultado? O segundo político que mais faltou no Brasil. ", disparou Érico Brás ao comentar sobre Kannário em uma publicação no Instagram do Portal MASSA!.

Em seguida, o ator afirmou que a população baiana escolheu uma pessoa incompetente para defender os seus direitos na Câmara dos Deputados. "Isso para não dizer que recebeu salário durante esses anos sem fazer nada. A escolha de uma pessoa incompetente reflete a ignorância e falta de inteligência. Porque escolhemos errado? Porque não cobramos dos escolhidos? Porque temos medo do novo? Porque repetimos o erro?", finalizou Érico Brás.

O Portal MASSA! entrou em contato com a assessoria do cantor Igor Kannário para obter um posicionamento dele sobre o assunto. A matéria será atualizada quando nossa reportagem obtiver uma resposta.