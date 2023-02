Esposa de Arlindo Cruz assume novo namorado: "hora de pensar em mim"

Empresária, ex-porta bandeira e esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz assumiu um novo namorado à família. Arlindo foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral há cinco anos e ficou com sequelas.

Trata-se de André Caetano. Babi e André se conheceram durante a campanha eleitoral em 2022, quando ela se candidatou a deputada estadual. "Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim", disse Babi em entrevista à colunista Fábia Oliveira.

"O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", seguiu.

Ela negou ainda que André seja um ex-funcionário de Arlindinho. "O André Caetano nunca conheceu o Arlindo pessoalmente, nunca chegou perto do Arlindo. Nunca trabalhou com o Arlindo em nada".

"Eu nunca me relacionaria com ninguém que foi meu funcionário, foi funcionário do meu marido, segurança… Nós tivemos dezenas e dezenas de funcionários. Eu nunca me relacionaria com ninguém”, afirmou Babi.

Arlindo Cruz passou por cerca de 17 cirurgias e atualmente segue com o tratamento em casa.