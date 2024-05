Esposa de Bell Marques é vista de cadeira de rodas em aeroporto | A TARDE

A esposa de Bell Marques foi vista usando uma cadeira de rodas no Aeroporto Internacional de Salvador, rumo a Portugal, nesse domingo, 19. Na foto, o cantor empurra a cadeira onde Ana Marques está sentada.

Para coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, a assessoria de imprensa de Bell Marques explicou que Ana teve uma distensão na coxa durante um treino. Como eles vão passar alguns dias em Portugal, onde Bell terá uma série de shows esta semana, Ana preferiu evitar esforços extras no aeroporto para chegar lá descansada.

Desembarque em Lisboa

Aninha Marques aparece sem cadeira de rodas em Lisboa | Foto: Reprodução | Redes Sociais | Teu Simoni

A aeronave com Bell Marques e Ana aterrissou no Aeroporto de Lisboa nesta segunda-feira (20) pela manhã. Em uma foto, é possível ver o casal em pé dentro do avião, aguardando para sair da aeronave.



Nas redes sociais, Bell Marques publicou um vídeo no qual Ana aparece sem a cadeira de rodas. O casal viajou acompanhado da esposa de Rafa Marques, a influenciadora baiana Patrícia Guerra.

