Esposa de Renato Aragão revela detalhes do início do casamento | A TARDE

Lilian Aragão, esposa do humorista Renato Aragão, contou em entrevista à revista Caras, que quando se casou com Renato, em 1991, conviveu com rumores de que tinha dado um “golpe do baú” por conta da diferença de idade entre eles, de 33 anos. Ela contou na entrevista que o seu marido abriu mão de todos os seus bens e deixou-os para a ex-mulher e seus quatro filhos.

“Nós passamos por um pouco de preconceito na época. Todo mundo falava ‘são 30 anos de diferença, 30 cm de altura. O que essa mulher nova quer com um cara mais velho desse?'. Mas não dava para explicar para as pessoas o amor que a gente sentia. Ninguém pode julgar o outro, você não tem o medidor do amor de ninguém”, afirmou.

Lilian, hoje com 55 anos, relembrou que o famoso casal chegou a recusar um convite para sair na capa de uma revista logo após o casamento para evitar mais comentários. O Didi do programa Os Trapalhões deixou todo seu patrimônio para sua ex-mulher, Marta Rangel, com quem foi casado por 34 anos, e para seus quatro filhos, Paulo, Ricardo, Renato Jr. e Juliana.

"Era muito velado na época, não falavam na frente da gente, mas achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nós casamos, o Renato deixou todo o patrimônio dele para a ex-mulher e para os filhos. Nós moramos cinco anos de aluguel, nós começamos do zero", salientou.