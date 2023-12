Esposa de Will Smith diz que 'tapa no Oscar' salvou casamento; entenda | A TARDE

Esposa do ator Will Smith, Jada Pinkett Smith afirmou que a agressão cometida pelo seu marido contra o comediante Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar de 2022, teria “salvado” o seu casamento. A declaração ocorreu durante entrevista para a revista You, publicada neste domingo.

"Quase nem fui ao Oscar naquele ano, mas estou feliz por ter comparecido. Eu chamo isso (o tapa) de ‘bofetada sagrada’ agora porque muitas coisas positivas vieram depois", contou a atriz.

A agressão aconteceu após uma piada feito pelo humorista durante a cerimônia. Chris Rock relacionou uma doença sofrida por Jada Pinkett com a personagem G.I Jane, interpretada por Demi Moore, no filme 'Até o Limite da Honra'. A esposa de Will Smith sofre de Alopecia, doença que provoca queda de cabelo.

Por conta da piada do comediante, que havia sido escolhido para apresentar aquela edição do Oscar, Will Smith subiu no palco durante a cerimônia e desferiu um tapa em seu rosto. Após retornar para sua cadeira, o ator ainda gritou com Chris Rock: "tire o nome de minha mulher da p**** da sua boca".

O momento fez com que o ator fosse banido dos eventos da Academia por 10 anos, mas agora é celebrado como algo positivo por Jada pelo impacto que teve na relação dos dois.

'Aquele momento é quando você vê onde você realmente está. Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que eu nunca o abandonarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?", completou Jada.

Recentemente, o casal compartilhou, inclusive, que estava separado há seis anos na época do Oscar de 2022.