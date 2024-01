"Este show será único", diz Xand Avião, atração do Virada Salvador | A TARDE

A décima edição do Festival Virada Salvador começou nesta quinta-feira (28), na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, trazendo mais de 100 atrações locais e nacionais para a capital vibrar e festejar a chegada do novo ano.

O primeiro a subir ao palco foi Eric Land, às 17h55. Além dele, ainda se apresentarão no palco principal, Durval Lelys, Zé Vaqueiro, Anitta, Xand Avião, Nattan e Parangolé, nesta ordem.

O cantor Xand Avião, que já se apresentou no evento em edições anteriores, afirmou que o show deste ano será inesquecível. “É sempre um prazer estar de volta a Salvador. A Bahia sempre teve um canto especial na minha vida e na minha carreira. Sempre fui extremamente bem recebido pelo público. Tenho um carinho imenso pela região e é sempre bom poder voltar e compartilhar um pouco do meu trabalho com todos. Este show de fim de ano será único”, prometeu o cantor.

Para todos os gostos

Já no Palco Brisa Divas, quem abre a programação é a DJ Belle, seguida das artistas Josyara, Márcia Castro, Maiara Lins, Aila Menezes e Evylin. No Super Trio quem estreia a nova estrutura é o cantor Igor Kannário, seguido de Oh Polêmico e CBX.

O público sedento por música eletrônica também vai poder aproveitar o Festival curtindo tracks de vários expoentes do gênero. O espaço da Escalada Eletrônica vai receber amanhã (29) Vitrolab, Telefunksoul, Manigga, Kimera e Enigmix.

A expectativa da Prefeitura é que mais de 2 milhões de pessoas passem pelo festival nos cinco dias de festa.