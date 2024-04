"Estou no auge. Nunca transei tão gostoso", dispara Drica Moraes | A TARDE

Intérprete da síndica Lúcia na série 'Os Outros', Drica Moraes comentou sobre a personagem e afirmou que ela age fora dos padrões do que é correto e, ao mesmo tempo, é uma sobrevivente.

Na trama, Lúcia usa seus micropoderes para tirar o marido da cadeia.

"Acho que “Os outros” impacta tanto por tratar de um tema que é recorrente: o mundo perdendo as fronteiras do que é correto e do que não é", contou Drica em entrevista ao O Globo.

Após a liberação com tornozeleira eletrônica, Lúcia e o empreiteiro vivem um reencontro quente, com direito a uma boa noite de sexo. Drica contou que ficou espantada com a reação do público ao verem duas figuras de meia-idade ativas sexualmente.

"Estou no auge da minha sexualidade aos 54 anos. Nunca estive tão bem, nunca transei tão gostoso. Não sei o que acontece, se as pessoas casam e param de transar, mas não me identifico com essas reações".