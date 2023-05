Ex-assistente de João Kléber faz rejuvenescimento íntimo: ‘Novinha’

A modelo Dayse Brucieri, de 44 anos, ex-assistente de palco de João Kléber, realizou um procedimento médico para o rejuvenescimento íntimo. Ela fez questão de mostrar que ficou feliz com o resultado.

O procedimento foi realizado com lazer, que faz com que ocorram alterações na musculatura do tecido da vagina, com a recuperação celular.

“Está novinha. Acho que toda mulher merece receber esses cuidados, afinal é uma das partes principais do nosso corpo, a qual nos proporciona prazer”, disse a modelo, em entrevista para a revista Quem, divulgada nesta segunda-feira, 29.

Ela ainda pretende fazer uma nova cirurgia na vagina, prevista para o próximo mês. O objetivo seria cuidar da saúde genital. Dayse acrescentou que o marido vai ter como avaliar o resultado.