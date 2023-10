Ex-BBB Ana Paula descobre que namorado é casado | A TARDE

Ana Paula Renault veio a público através das redes sociais nesta segunda-feira, 2, para dizer ter descoberto que o namorado chamado de Saul era casado.

"Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado e eu descobri isso há poucos dias", disse a jornalista que namora com Saul há meses.

"Resolvi vir expor essa minha situação para vocês depois de muito conversar com amigas minhas e, coincidentemente, presenciar uma amiga minha sofrendo por causa de uma traição. Eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante", completou.

Depois da repercussão do caso, o homem também veio às redes sociais para confirmar o caso extraconjugal com Ana Paula e foi contra o posicionamento da ex-BBB.

Saul disse que se relacionou com Ana Paula enquanto estava num momento de separação do casamento e que os dois já terminaram. Ele afirmou que teve a liberdade dele e da esposa invadida por falta de caráter e ética.

Ele ainda relatou ter ido ao festival The Town, em São Paulo, com alguns amigos, inclusive Ana Paula, mas que não gostaria de ficar no mesmo camarote que ela por respeitar a esposa.