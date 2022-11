Ex-BBB Arthur Picoli faz Pix de R$ 20 mil após beber demais

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 e atleta de crossfit, Arthur Picoli, revelou que fez um Pix de R$ 20 mil enquanto estava bêbado. O momento inusitado foi compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira, 15. Arthur publicou o comprovante da transação bancária, mas omitiu as informações sobre quem recebeu a quantia.

"Parei de beber. Pra que eu fui fazer um Pix de 20k as 4:17 da manhã?", escreveu ao perceber o alto valor que foi transferido.

Pra q eu fui fazer um pix de 20k as 4:17 da manhã kakakakaka pic.twitter.com/ZwAB1ssVNL — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) November 15, 2022

A publicação rendeu comentários dos seguidores, que se divertiram com a publicação. "Pensando aqui num jeito de te mandar a minha chave Pix. Vai que você tem um momento de extrema generosidade, né?", comentou um dos internautas.

O colega de reality show e economista, Gil do Vigor, também brincou com a situação. "Me traindo seu safado?", comentou.