Ex-BBB Davi Brito curte dia no Pelourinho e se aventura na percussão | A TARDE

O campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, aproveitou o domingo para curtindo o dia no Pelourinho, um dos principais pontos turísticos de Salvador.

O ex-motorista por aplicativo se aventurou publicou nas redes sociais todo o passeio, inclusive, o momento em que se aventurou na percussão ao lado de duas mulheres, caminhou pelo centro histórico da capital baiana e ainda recebeu a tradicional pintura corporal da banda Timbalada.

Davi Brito também exibiu para os seguidores o momento em que tocou pandeiro, bebeu o suco de limão com coco vendido no local, além de outros registros na Igreja do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa. As irmãs do baiano, Raquel Brito e Maria Eduarda, e a mãe, Elisângela, acompanharam ele no passeio.



"Aproveitando o domingão no melhor lugar do mundo! 🙏 Rapazz, e como é bom,viu! Isso é Salvador! ❤️", escreveu o campeão do BBB 24.

Isabelle Nogueira, aliada de Davi no reality show, comentou a publicação e relembrou os momentos em que o ex-brother falou sobre a cultura baiana.

"Que lindo Davi. Você sempre falou dessas pinturas pra mim. Muito rica sua cultura curumim", comentou a cunhã-poranga do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins.

