Ex-BBB, Gil do Vigor chama pastor de manipulador após vídeo polêmico

O ex-BBB Gil do Vigor 'pegou ar' após o pastor André Valadão orientar que pais não mandem seus filhos para a faculdade. “Quem está contra a educação, está contra você!”, foi uma das frases ditas pelo economista, na quarta-feria, 19, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

O desabafo de Gil, mostrando toda sua indignação contra uma orientação dada por Valadão em um culto, logo viralizou. De acordo com o líder religioso, se a faculdade vai acabar com a vida de um jovem, então que é melhor que ele não vá para esse ambiente. Segundo o pastor famoso, a universidade seria um local perigoso, e seria melhor as pessoas venderem picolé na garagem.

O comentário chamou atenção do economista, que sempre fala da importância dos estudos.

“Essas pessoas querem manipular vocês, elas utilizam das ignorância para juntar massa e assim dominar, porque a falta de conhecimento, a ignorância é um prato cheio para esses manipuladores”, bradou o ex-brother.

Como também é um homem de fé, Gil citou a bíblia para discordar do pastor. “ Ele esqueceu que em João fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Gente o conhecimento e a verdade não liberta apenas do espiritual, é o conhecimento que liberta da pobreza, da miséria, da desigualdade”, seguiu ressaltando.

Gil tem um quadro no programa global ‘Mais Você’, onde dá dicas financeiras para todas as pessoas, em especial quem se encontra ‘lascado’por causa das dívidas.

Não é a primeira vez que André Valadão se envolve em polêmica. O principal pastor da Igreja Lagoinha é conhecido por ter falas problemáticas contra o grupo LGBTQIAP+. Recentemente, após ser questionado, o líder religioso revelou que há uma área vip em sua igreja.