Ex-BBB Lucas Buda revela planos de entrar no Onlyfans | A TARDE

Ex participante do Big Brother Brasil 24, o professor de capoeira Lucas Buda estuda seguir os passos do colega Nizam e ingressar no ramo da produção de conteúdo adulto.

Em conversa com seguidores, Buda revelou que pensa em criar um perfil no Onlyfans. Ele foi questionado por um internauta na caixinha de perguntas do Instagram sobre possível entrada dele na plataforma.

"Está sob análise", respondeu Buda.

O ex-BBB foi questionado tamabém se estava namorando e disse que o assunto não está nos seus planos atuais.

"Estou não, gente, inclusive namorar, um relacionamento sério agora, nem no meu horizonte de expectativa. Foco no trampo, porque tem muita coisa para fazer e organizar".

Lucas também opinou sobre o namoro do colega de confinamento, MC Binn.

"Pois é, você viu que o Binn está namorando? Mas a menina é ‘daora’. Ana é gente boa, troquei umas ideias com ela. Binn está muito feliz. Isso é o que importa".

