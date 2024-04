Ex-BBB Paula Amorim sofre aborto espontâneo e perde 2º filho | A TARDE

A ex-BBB Paula Amorim usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para revelar que sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que aguardava, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Breno Simões.

O casal gravou um vídeo e afirmou que no último dia 19, Paula foi surpreendida com um sangramento inesperado durante uma viagem.

"Acordei de madrugada, tive uma cólica forte, de repente. Comecei a ter um sangramento muito intenso, o Breno ligou para a nossa médica, que nos orientou da melhor maneira possível", disse.

Ela contou que foi até um hospital, onde a perda da criança foi constatada.

"E ali a gente viu que o nosso sangramento não ia cessar e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê".

Breno também desabafou sobre a situação. “Foi inesperado, difícil, porque a gente não estava na nossa casa. E a situação era crítica, porque a Paula já estava com sangramento intenso. A gente fez o possível desde o princípio da gravidez”, contou ele.

