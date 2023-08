Ex-BBB Wagner Santiago exibe resultado da cirurgia para aumentar pênis

O ex-BBB Wagner Santiago compartilhou nesta quarta-feira, 2, o resultado do procedimento de harmonização feita no pênis. Ele tem um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto e prometeu alimentar o site com mais imagens.

Ele havia prometido exibir o antes e depois do procedimento, segundo ele, para "harmonizar a região da genitália masculina".

"Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz ali com o volume, poder ir para uma academia, praia, uma piscina sem precisar se esconder, passar vergonha".

Após o procedimento, ele afirmou que não sentiu dor em nenhum momento. "Depois saí caminhando. Vida que segue normal. Você fica ali admirando aquela obra. Hoje, no terceiro dia pós-procedimento, está super tranquilo. Graças a Deus, pude realizar esse procedimento e ter uma nova vida sexual plena".

O procedimento foi a utilização de botox e ácido hialurônico para preenchimento do pênis, que tem o volume alterado, não o comprimento.

Confira o antes e o depois.