Ex-bolsonarista, Eduardo Costa pode receber R$ 1 milhão de Lei Roaunet | A TARDE

Eduardo Costa foi autorizado a usar R$ 996,5 mil por meio da Lei Rouanet para a gravação de um novo DVD até dezembro deste ano. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo Estadão, por meio do Portal da Transparência.

A notícia pegou simpatizantes do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro de surpresa, pois o músico, que se arrependeu de ter apoiado o "capitão", já declarou que a lei servia para artistas e jornalistas 'safados', que queriam 'mamar nas tetas' do governo federal.



"Quem quiser ganhar dinheiro agora, vai caçar um serviço. vai capinar um lote, vai bater uma laje, vai caçar o que fazer. Acabou a mamata, a safadeza. Dinheiro de Lei Rouanet nunca mais. Esses artistas, atores, bando de jornalista safado que fica querendo mamar nas tetas do governo, acabou a mamata, a safadeza", disse ele durante campanha para o então candidato Jair Bolsonaro, segundo informações do O Globo.



Detalhes do DVD



Intitulado Eduardo Costa - O instrumentista e as modas de violas de Minas, o projeto foi proposto pela empresa Churrasco, Cerveja e Viola - C.C.V. Eventos LTDA, cujo dono é sócio do músico, e tem como objetivo gravar um DVD com canções caipiras "em homenagem à música de raiz sertaneja tradicional em várias regiões de Minas Gerais".

A proposta ressalta que "a gravação de um DVD com canções caipiras em homenagem à música de raiz sertaneja, que tradicionalmente se tornou um símbolo da vida cotidiana do homem do campo, dos tropeiros e faz parte de uma rica história contada em versos e prosas no estado de Minas Gerais", conforme um trecho das justificativas.