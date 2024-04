Ex de Ana Hickmann assume que é viciado em cocaína; saiba detalhes | A TARDE

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, está acusando a apresentadora de ter problemas com álcool. Entretanto, fontes próximas ao ex-casal, revelaram que, na verdade, quem já enfrentou esses problemas foi o empresário.

Segundo informações da revista Quem, ele foi internado duas vezes para tratamento da dependência química, uma em 2012, em São Paulo, e outra em junho de 2018, em Curitiba. O advogado de Alexandre, Enio Martins Murad, negou as acusações.

"É mais uma fake news da apresentadora e seu amante. E Alexandre faz um desafio público para que a falsa acusadora e ele façam um exame toxicológico para que fique evidente quem é dependente químico nessa história", rebateu o advogado diante das acusações.

Alexandre confirma os vícios

A confirmação dos vícios do empresário foi feita pelo jornalista Ricardo Feltrin durante uma live no Youtube. De acordo com ele, o próprio Alexandre enviou um áudio admitindo o vício em cocaína e revelando detalhes de sua luta contra as drogas.

"No ano de 2018, eu estava dando uma exagerada no consumo de álcool, então eu fiz a opção, por recomendação do meu psiquiatra, Dr. Marcelo Ribeiro. Foi um retiro de 14 dias, fiz um profundo detox, e foi tão bem-sucedido que nunca mais voltei a fazer ingestão de álcool. De junho de 2018 até hoje eu permaneço abstêmio de qualquer outra substância tomada de livre e espontânea vontade", contou o ex-marido de Hickmann.

Feltrin também relatou que o empresário foi internado para tratar a dependência química, em 2012, mas continuou com a bebida alcóolica. E, em 2015, Alexandre enfrentou uma "recaída braba", deixando ainda mais claro seu problema com as substâncias e a necessidade um tratamento adequado.