Ex de Leonardo revela que está sendo processada por Zezé e Wanessa | A TARDE

A influenciadora Cleo Loyola, ex-esposa de Leonardo Camargo, revelou que está sendo processada pelo cantor Zezé di Camargo e sua filha, Wanessa Camargo. Conhecida por suas críticas frequentes à família de seu ex-marido, Loyola expressou sua surpresa e indignação com a ação judicial.

Em seu desabafo, Cleo Loyola ironicamente se referiu a Zezé di Camargo como "Zé Botinha" e mencionou sua sobrinha, Wanessa Camargo, no contexto do processo. Ela questionou publicamente as prioridades de Zezé e Wanessa, criticando o uso de recursos financeiros para processá-la em vez de ajudar instituições de caridade ou pessoas necessitadas.

"Eu fui processada mesmo pelo Zezé di Camargo, que eu intitulei de Zé Botinha, e pela Wanessa Camargo, minha sobrinha linda."

"Eu não consigo entender que em vez de vocês fazerem caridade, ajudar pessoas que estão precisando, asilos, canis, os cachorros… vocês gastam dinheiro demais comigo, gente. E outra coisa, vocês têm que processar o mundo inteiro, por que vocês processam só a mim?".

Cleo Loyola desafiou diretamente Wanessa e Zezé, sugerindo que eles estão agindo por motivos pessoais e não por questões legítimas. Ela também fez comentários sobre o comportamento passado de Wanessa e seu relacionamento com Marcus Buaiz.

"Fala pra mim, Wanessa, porque processar a titia, querida? Por que o seu pai me processar? É porque vocês dois são tudo farinha do mesmo saco, não é verdade? Vai processar o mundo inteiro? Vão criar vergonha na cara, procurar algo útil pra fazer".