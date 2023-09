Ex de Preta Gil confirma término de namoro com pivô de separação

O ex-marido da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy, confirmou o término com a namorada, a estilista Ingrid Lima, que foi pivô de sua separação com preta. Por meio de uma live em sua conta do OnlyFans, o personal trainer fez a revelação.

“Estou solteiro. Tô aí, quietinho e na minha. Estou vivendo a minha vida aí, do jeito que eu consigo viver. Não estou nem pensando nesse bagulho. Essa é a real”.

Rodrigo Godoy foi flagrado no aeroporto, voltando de uma viagem ao Uruguai, no fim de março deste ano ao lado da amante. Pouco depois, Preta confirmou o fim do casamento.

“Sim, coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”, disse ela, na ocasião.