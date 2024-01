Ex denuncia Hickmann em corte internacional por violação de direitos | A TARDE

O empresário Alexandre Correa acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e denunciou a ex, a apresentadora Ana Hickmann. Correa a acusa de violação de direitos humanos após Ana alterar as datas do empresário com o filho.

Antes, o garoto de 9 anos deveria ficar com o pai de 3 a 9 de janeiro. Devido as férias de Ana, as datas foram trocadas para os dias 9 a 17 de janeiro, data não aceita por Correa.

A defesa de Correa chegou a pedir a prisão de Hickmann, alegando que as datas haviam sido previamente acordadas entre as partes. A equipe de Ana, por sua vez, aponta que a atitude "demonstra a má fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão".