Ex-esposa de Luciano Camargo diz que cantor é gay

A ex-esposa de Luciano Camargo, Cleo Loyola, disse que o sertanejo é gay e a traía com travestis. A declaração foi dada em entrevista para uma publicação de famosos. A afirmação viralizou nas redes sociais neste sábado, 10, diante de debates de internautas sobre a exposição pública do artista.

Cleo Loyola ainda afirmou que chegou a ser processada por fala sobre a sexualidade de Luciano. E que a situação interferiu até no relacionamento com o filho Wesley Camargo, que não tem uma boa relação com a mãe.



“Ele me processou por causa daquelas fotos que eu joguei nas redes sociais, dele beijando na boca de um travesti. Entrei para defender o meu filho, e eu e meu filho levamos vários processos. O próprio pai processou o filho por calúnia e difamação para tentar deserdar o filho. Olha que loucura esse povo que só pensa em dinheiro”, disse Cleo Loyola, em entrevista divulgada pelo Observatório dos Famosos.

Após anos de parceria com o irmão Zezé, Luciano decidiu seguir carreira solo. Ele tem feito projetos no mundo gospel junto com a esposa, a Flávia Fonseca. Eles são casados desde 2003.