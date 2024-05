Ex-marido de Andressa Urach responde sobre ter se tornado amante | A TARDE

O empresário Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, foi para as redes sociais neste sábado, 27, para abrir o jogo sobre o atual status de relacionamento com a modelo.

“Se eu quisesse até poderia ficar, já que, tudo é permitido no atual relacionamento dela. Não me faltam oportunidades. Mas eu prefiro levar minha vida de boa. Estou em paz do jeito que estou levando a minha vida”, disse o ex-marido de Andressa Urach.

Em movimento recente, o ex-marido causou polêmica ao afirmar que a modelo poderia perder todos os direitos sobre seu filho Leon. Ele possui a guarda do filho de dois anos.