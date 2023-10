Ex-modelo Cristina Mortágua pede ajuda na web: "não tenho onde morar" | A TARDE

Musa dos anos 90, a ex-modelo Cristina Mortágua usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 16, para pedir ajuda. Ela afirmou que não consegue cuidar de uma idosa, que seria sua mãe, e não tem para onde ir.

Mortágua fez uma série de publicações. Em uma delas, ela pede que um homem honre um acordo feito verbalmente. "Para que não precisemos levar essa desagradável ação de cobrança em juízo. R$ 8.900 até às 18h".

Em outro post, ela afirmou que não iria se matar, mas está "insustentável". "Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas [se] ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas eu preciso levar o Pito [cachorro] comigo. Me ajude".

Em outro momento, ela fala em guerra e maus tratos. "As guerras… Muito medo… Muitos maus-tratos. Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa porque estou doente das emoções", desabafou.

No domingo, Cristina havia compartilhado a foto de um homem e afirmou que estava precisando de coisas que ele mandou para o seu ateliê. O mesmo homem foi apontado por Cristina como o que lhe ofereceu ajuda.

Confira os posts.