Ex-modelo Leticia Birkheuer denuncia agressão de ex-marido | A TARDE

A ex-modelo brasileira Letícia Birkheuer denunciou neste domingo, 31, o ex-marido Alexandre Furmanovich por agressão durante o casamento, e depois da separação deles. A atriz afirmou em um vídeo em suas redes sociais ter conseguido uma medida protetiva contra o empresário.

“É verdade sim, e eu fui, infelizmente, agredida num restaurante, num lugar público pelo pai do meu filho. É uma sensação muito ruim, muito triste isso ter acontecido. Eu tenho aqui falar com todas as mulheres, que já passaram e passam por isso, para dizer que não se cale. Denunciem, procurem ajuda”, afirmou no vídeo.

Uma dessas agressões, segundo Letícia, teria ocorrido na frente de seu filho, em um restaurante. “Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante. Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança", escreveu na publicação. Ela afirma ainda ter testemunhas e vídeos da agressão.

A atriz disse que há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em desfavor do ex-companheiro.“Nada disso o deteve. Sinto-me insegura, vulnerável, o pai do meu filho é um empresário do setor de joias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça".

Alexandre e Leticia foram casados entre 2011 e 2013, e da união nasceu João Guilherme, que agora tem 10 anos. O empresário é filho de Silvia Furmanovich, designer de joias de luxo, que tem lojas no Brasil e no exterior.