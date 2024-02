Ex-mulher de Adnet é consolada por Dani Calabresa no Carnaval | A TARDE

Dani Calabresa, humorista que também é ex-mulher de Marcelo Adnet, e foi traída publicamente por ele, foi vista dando um abraço demorado em Patrícia Cardoso e lhe dizendo palavras de apoio em um camarote da Marquês de Sapucaí.



No último domingo ,11, Durante uma conversa com Leo Dias, Dani falou sobre o novo flagra de Adnet “A gente vai passando por coisas na vida que vão gatilhando de formas diferentes, e a gente vai vencendo alguns medos, mas tem coisas que pegam tão fundo que, tipo…. Juro por Deus, fazer piada com isso me dói. Não desejo para ele, para a família dele, para a mãe dele, a mulher dele, a filhinha dele”, iniciou Calabresa.

“Não queria que isso virasse uma nota. Quem assistir vai ver a íntegra, mas quando recortar vai virar: ‘Ela reage à traição’… Lamento porque ele é um cara genial, talentoso, e eu quero boas notícias das pessoas que eu conheço, sabia?”, explicou Calabresa.

Separados?

Apesar de, na versão de Adnet, o casamento com Patrícia ter chegado ao fim antes da suposta traição, a notícia de que o artista já estava em outra mexeu com a ex-companheira. “Tô ótima, galera, SQN [só que não]. Juntas somos mais”, escreveu Patrícia nas redes sociais. “Bora crescer essa rede de apoio”, completou. Dani Calabresa e Patrícia Cardoso foram vistas se abraçando na Sapucaí. Dani também teria dito palavras de apoio à agora ex-mulher de Adnet.