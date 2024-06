Ex-mulher de Buda vai para a A Fazenda? Entenda | A TARDE

Um boato vem agitando a web desde o domingo, 2. O rumor dessa vez é a primeira atração confirmada de A Fazenda 16: a ex-mulher de Lucas Buda, que participou da edição do BBB24. Segundo Léo Dias, Camila Moura já tem presença garantida no reality realizado pela Rede Record.

A suposta nova fazendeira alcançou mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais após o término com Buda e teria sido a primeira famosa a assinar contrato para a atração.

Segundo o colunista, a ex de Buda começou a ser sondada para participar de A Fazenda após se tornar um fenômeno nas redes sociais. Em entrevistas recentes, a influencer tem negado, alegando que deseja manter sua privacidade.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a novidade: “Podem julgar, mas a mulher fez do limão uma limonada e não se aproveitou”, disse uma, em defesa da fazendeira. No entanto, há quem desacredite das habilidades da influencer. “A mulher não consegue nem se expressar direito, imagine entregar entretenimento”, disse outro. “Rapaz, seria um marco se eles colocassem o Buda também”, completou um torcedor do ex-BBB.

A Record ainda não se pronunciou sobre a ida ou não de Camila ao programa.

