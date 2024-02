Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco fazem as pazes após 11 anos | A TARDE

Após 11 anos sem se falar, Arthur Aguiar e sua ex namorada, a atriz e cantora Lua Blanco fizeram as pazes e afirmaram que está tudo bem. Os atores se conheceram e namoraram entre 2011 e 2012, quando protagonizaram a versão brasileira de Rebelde, no SBT.

"Pra quem queria saber sobre LuAr [shipp do ex-casal], mando notícias do lado de cá que estamos bem, fizemos as pazes e está tudo certo. Tínhamos uma roupa suja pra lavar, que não vou expor aqui porque vocês não tem idade pra isso, mas ele me levou pra almoçar dia 04/11/23 na minha churrascaria favorita, e nem me deixou pagar", escreveu Lua.

Ela afirmou que o reencontro foi similar a "acordar de um sonho".

"Falamos de forma limpa e natural, como se nenhum tempo tinha passado desde os 11 anos que ficamos sem se falar. Foi como acordar de um sonho, e foi ainda melhor porque parece que uma névoa se dissipou e pude ver como ele é lindo e temente à Deus".

Arthur também se manifestou sobre o reencontro e afirmou que foi especial e importante.

"Foi bonito ver os dois assumindo cada um às suas responsabilidades, podendo dividir o que magoou cada um e pedir desculpas... Que bom que tivemos a o oportunidade de nos desculpar e tirar isso do nosso coração".