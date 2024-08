Ex-Poliana, Sophia Valverde se revolta contra o SBT: "Lixo"

Atriz trabalhou durante 10 anos no SBT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-estrela do SBT, a atriz Sophia Valverde, que ficou famosa com a personagem Poliana em “As Aventuras de Poliana" e “Poliana Moça”, detonou a emissora em uma live no TikTok.

A artista disse ter sido alvo de deboche. Ela se sentiu incomodada após um vídeo que foi postado pelo canal TV ZYN, do SBT, no YouTube. A gravação traz um áudio de Sophia da época em que terminou o namoro com Rafa Almeida e o assunto é tratado com ironia.

Sophia aproveitou o momento para detonar a emissora, sem citá-la diretamente: "Acabei de ver o vídeo que uma emissora postou. Um canal de youtube postou. O que a gente ia esperar? Coisa boa? Não! Principalmente vindo dessa pessoa, eu pensaria duas vezes antes de falar sobre a dor do outro".

A atriz criticou ainda forma como alguns usam a internet: "Você pode achar aquela pessoa feia, pode achar qualquer coisa daquela pessoa. Você pensa, você não fala. Você se coloca no lugar da pessoa, a pessoa que está vendo o vídeo que está falando sobre você".

Valverde revela que já superou o sentimento, mas sente que as pessoas não conseguem superar. Ela também destaca que o vídeo em questão não chegou a viralizar, e o motivo do seu sofrimento é algo que não a afeta mais.

A atriz disparou contra a emissora: "Aí eu ficar sabendo que uma emissora em que eu estive há 10 anos está debochando aparentemente de mim. Do canal [na internet], eu já esperava. Agora, da emissora?! Gente, pelo amor de Deus! Dez anos jogados no lixo!"

"É sério que vão começar a falar mal de mim agora?", finalizou Sophia que foi contratada do SBT entre 2016 e 2022.