Exclusivo: “Grande amor da minha vida”, revela ator sobre Glória Maria

O ator e apresentador Bernardo Langlott abriu o coração, em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, sobre o relacionamento com a jornalista Glória Maria, com quem namorou. Segundo o artista, Glória, que morreu em fevereiro deste ano, foi o grande amor da sua vida.

Bernardo e Glória se conheceram em 2009. Bissexual declarado, o ator disse à reportagem que o rótulo dado pela imprensa fez com que ele se tornasse alvo constante de ataques nas redes sociais. Mesmo assim, Bernardo Langlott afirmou guardar uma memória especial da época em que esteve com a jornalista.

“Não é que eu faço questão de lembrar do relacionamento com a Glória Maria. Seria ótimo se a imprensa não massificasse tanto isso, porque recebo muitos ataques na internet por causa disso. Eu tive um relacionamento, fui namorado da Glória Maria. O fato de me assumir gay e bissexual fez com que esse título alcançasse fronteiras que jamais imaginaria. Então passou a ser o ex da Glória Maria que é gay, que é bissexual. Não que eu faço questão de lembrar, é que a mídia usa esse título porque é interessante para chamar a atenção das matérias, a imprensa funciona dessa maneira. Não sou eu que uso o nome dela. O público acaba vendo dessa maneira e eu sou muito atacado, até porque a gente está falando de uma grande jornalista”, largou o ator.

“Eu guardo uma memória muito especial, porque foi o grande amor da minha vida. Um relacionamento do qual eu tenho muito orgulho, aprendi muito com ela, me deixou muitos ensinamentos. É uma pessoa que sempre vai estar guardada no meu coração”, completou Bernardo.