Fã do BBB faz tatuagem realista com rosto de Davi Brito | A TARDE

Calma, Calabreso! Davi Brito é um fenômeno no Brasil desde que entrou no Big Brother Brasil. A grande admiração dos telespectadores no baiano é tamanha ao ponto de homenagearem o brother com tatuagens.

Leia também:

>> Bin Laden e Davi protagonizam briga acalorada e Boninho intervém

Um morador de Belém, no Pará, tatuou o rosto de Davi de forma realista com a escrita: ‘Calma, Calabreso’, frase famosa dita pelo baiano dentro do reality show. O trabalho foi compartilhado nas redes sociais pelo tatuador e rendeu diversas opiniões.

Nos comentários da publicação, alguns internautas não curtiram a ideia da pessoa em tatuar o rosto de um participante de reality show.

“A tatuagem ficou perfeita, eu to passada e com a falta de limite do fanatismo, ultrapassou qualquer barreira do aceitável, esse camarada tá precisando de uma terapia urgente!”, argumentou uma.



“A tatuagem ficou perfeita, parabéns! Adoro o Davi campeão, mas eu jamais faria uma tatuagem assim. Somente filhos ou pais”, opinou mais uma.