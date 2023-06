Fã mirim de MC Pipokinha chora ao ver cantora na Europa; vídeo

Uma fã mirim da MC Pipokinha, conhecida por músicas ‘proibidonas’, chorou ao encontrar a funkeira que faz turnê pela Europa. Nas imagens, é possível notar que a garota ainda usa o mesmo estilo de cabelo da MC. O encontro viralizou nesta segunda-feira, 19, nas redes sociais.

Pipokinha revelou em entrevista recente que foi para a Europa graças ao apoio da plataforma de conteúdo adulto Privacy, onde vende fotos sensuais. A declaração foi dada em entrevista ao Podcast Creators.

“Não vou mentir, eu não tinha nada, morava na casa de uma colega de favor e ela falou para eu fazer um Privacy que isso ia me trazer dinheiro e que ia conseguir seguir a minha vida. Eu não tinha nada antes disso. Foi depois da Privacy, quando já estava melhor financeiramente que estourei no mundo do Funk”, disse a cantora.

Reprodução / Redes Sociais