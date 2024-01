Fã que seguiu carro de Beyoncé conta detalhes da live | A TARDE

O que é preciso para fazer história? Talvez apenas um celular, transmitindo ao vivo um momento marcante. Essa foi a estratégia de Válbert Lago, um administrador de 32 anos, que driblou um complexo esquema de segurança no Aeroporto de Salvador para acompanhar de perto a chegada de Beyoncé. Ele compartilhou em primeira mão, por meio de uma live no Instagram, a notícia de que a diva pop norte-americana estava em solo baiano para participar do Club Renaissance. A festa exclusiva, realizada em comemoração ao lançamento do filme "Renaissance: a film by Beyoncé" no Brasil, aconteceu em 21 de dezembro, no Centro de Convenções, na Boca do Rio.



Mas como tudo aconteceu? A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, foi atrás dos bastidores da live, da 'perseguição' ao comboio de Beyoncé e até mesmo do acesso privilegiado de Válbert Lago a uma área restrita do evento, permitindo que ele ficasse a poucos metros da diva pop norte-americana, que parou a internet e a imprensa brasileira.

De butuca no aeroporto

Quando a aeronave finalmente cruzou o espaço aéreo brasileiro, Válbert, que é fã de Beyoncé desde a adolescência, ligou para seu namorado, o advogado Vladimir Oliveira, que estava em um escritório de advocacia. Cheio de empolgação, ele compartilhou a notícia de que uma aeronave intercontinental, apontada pelos internautas como sendo da cantora, estava prestes a aterrissar em Salvador. Imediatamente, Vladimir buscou Válbert em casa, acompanhado de alguns familiares, e foram até o aeroporto, onde escolheram o hangar usado por jatos executivos. E foi lá que confirmaram que o jatinho era realmente de Beyoncé.

A live que fez os fãs surtarem

Em seguida, Válbert decidiu por compartilhar a informação em uma live no Instagram, que se tornou um fenômeno nas redes sociais, alcançando mais de 3 mil espectadores simultâneos. Artistas como Luísa Sonza interagiram nos comentários, pedindo por mais informações sobre a presença da cantora em Salvador.

Luísa Sonza 'surta' na live sobre Beyoncé em Salvador| Foto: Reprodução/Instagram Válbert Lago

"Vi Beyoncé e Jay-Z na aeronave. Quando a equipe percebeu que estávamos filmando, rapidamente colocaram um guarda-chuva esverdeado, e [um fotógrafo] tirou fotos dela no Aeroporto de Salvador, que [mais tarde] foram publicadas na internet", relatou Válbert à nossa equipe, destacando que estava focado na transmissão e só percebeu a interação das celebridades brasileiras após ser alertado pelos internautas.

A sacada de mestre

Vladi revelou que teve uma visão privilegiada do avião de Beyoncé, pois conhecia o local e o Válbert já tinha trabalhado lá. Ele ainda contou que se surpreendeu com o grande esquema de segurança em torno do jato, sendo um indicativo de que uma pessoa muito importante estava chegando em Salvador. "Tivemos essa sacada [do hangar para jatos executivos]. O que chamou atenção é que, por exemplo, já acompanhamos [a chegada] de Ivete, do presidente Lula, e não tinha a mesma estrutura de segurança. Aí falei: 'aí tem'", declarou.

Notados pela equipe da Queen Bee

Após chamar a atenção da equipe de Beyoncé, Válbert também foi observado pelos agentes responsáveis pela proteção da cantora, resultando em uma abordagem. Contudo, ele teve a sorte de permanecer no local, acompanhando de perto o desenrolar dessa história. "Eles vieram perguntar se estávamos esperando alguém. Respondi: 'Estamos esperando uma cantora.' E eles disseram 'tudo bem'", revelou, sugerindo que, naquele momento, eles não tinham noção do quanto Beyoncé era famosa.

Drible na segurança de Beyoncé e a 'perseguição'

Ao desembarcar do avião, Beyoncé entrou em um carro que se dirigiu ao Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio. Nesse momento, Vladimir decidiu seguir os carros da comitiva da cantora, enquanto Válbert mantinha a transmissão ao vivo em tempo real. A segurança só notou a presença deles quando o comboio adentrou uma área restrita e abaixou os vidros. Foi aí que eles informaram ser apenas fãs que queriam ver Beyoncé. "Eles não nos impediram. Um amigo até comentou que provavelmente foi pelo veículo que estávamos, dois carros grandes, SUVs, com vidros escuros. As pessoas pensaram que fazíamos parte da comitiva", destaca Vladimir.

Fã de carteirinha

Válbert Lago conta que sua admiração por Beyoncé começou na adolescência, ao assistir aos clipes da cantora junto com sua irmã mais velha. "Sempre admirei a personalidade de Beyoncé e sua dedicação ao empoderamento feminino. Suas músicas até hoje carregam essa temática, inclusive em relação à África, né? Então, desde o início, foi assim", ressalta.

Por fim, o administrador, que deseja transformar seu perfil em uma fonte de informações sobre os famosos, recordou que esteve entre as 45 mil pessoas que aproveitaram o show de Beyoncé no Parque de Exposições, em 2010. Ele revelou que conseguiu comprar o ingresso ao empreender na escola. "Houve especulações de que Beyoncé faria um show aqui em 2010. Na época, ainda era estudante, cursando o último ano do ensino médio. O que eu fiz? Produzi CDs e os vendi para professores, colegas e todos que pudessem contribuir para arrecadar dinheiro e ir ao show de Beyoncé", finalizou Válbert, ao recordar o show com brilho nos olhos.