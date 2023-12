Fãs seguem suposto carro de Beyoncé e divertem a web: 'olha a multa' | A TARDE

Um grupo de fãs da cantora Beyoncé divertiu a web após dar uma de paparazzi e seguir um carro que estaria supostamente trazendo a norte-americana pelas ruas de Salvador, na noite desta quinta-feira, 21. A live da aventura, transmitida pelo perfil Valbert Lago (@valbert.lago) alcançou mais de duas mil visualizações.

O grupo acompanhou o carro misterioso do aeroporto até o Centro de Convenções. Durante o percurso, os jovens divertiram os internautas com comentários sobre a cantora, imprensa, trânsito e até modelos de carros.

“Outra multa que vou tomar, não é possível”, lamentou um deles, aos risos. “Tem duas mil pessoas fofoqueiras aqui no meu Instagram”, divertiu-se outro.

A perseguição, no entanto, acabou, quando a trupe chegou ao Centro de Convenções, local, justo onde ocorre a festa da “Club Renaissance”, promovida pela diva do pop, que não foi avistada de forma clara na live. Entre os desconfiados, houve até quem brincasse que o veículo estava levando, na verdade, o rei Roberto Carlos, que também tem um show marcado para esta quinta na capital baiana.

Entre os “fofoqueiros” da live, estavam até mesmo famosos. A cantora Luísa Sonza acompanhou a transmissão e revelou que tentou contato com a amiga Ludmilla, e não conseguiu. Vale lembrar que a cantora levou uma das assistentes de Beyoncé para o show de Ivete Sangalo no Maracanã na noite de quarta-feira, 20, e é cotada para fazer uma participação no evento de Beyoncé, segundo fontes ligadas ao Portal A TARDE.

“Meu Deus, Luísa Sonza entrou na minha live. Te amo, Luísa Sonza, um beijo!”, se declarou o anfitrião do vídeo.

