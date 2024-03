Fábio Assunção é agredido por ator em São Paulo | A TARDE

Fábio Assunção foi agredido pelo também ator e diretor, Daniel Alvim. Segundo o portal LeoDias, o desentendimento ocorreu durante um jantar entre amigos na Rua da Consolação, no sábado, 16.

De acordo com a publicação, testemunhas disseram que Daniel partiu para cima de Fábio, que também tentou revidar com socos e xingamentos:“frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca! Vem me dar porrada, vem!”, rebateu o ex-global.

Seguranças do restaurante apartaram a briga após pedidos de uma mulher, que estava acompanhada de Assunção. Antes da briga, os artistas estavam em um clima amigável, junto com outro casal de amigos e da também atriz Helena Ranaldi, casada com Daniel.

Ao portal LeoDias, Fábio Assunção afirmou que o momento não passou de uma discussão entre amigos e que não vai registrar ocorrência. Ele contou, inclusive, que a amizade entre eles segue bem, e que até estiveram juntos neste domingo, 17.