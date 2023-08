Faltou “attenzione”: mulher do meme é roubada por “pickpocket”

Responsável por um dos memes de maior sucesso dos últimos tempos, o “attenzione, pickpocket”, a italiana Monica Poli acabou sendo vítima do que tentava alertar no vídeo. A mulher, de 57 anos, acabou roubada por batedores de carteira.

Segundo informações do jornal Corriere Del Veneto, Monica estava no Piazzale Roma, um ponto turístico de Veneza, quando ocorreu o crime. Ela acompanhava o grupo de patrulha Cittadini Non Distratti, que curiosamente significa “Cidadãos não distraídos”, do qual faz parte, quando teve o celular arrancado de suas mãos por ladrões.

O grupo de Monica tem como objetivo percorrer a cidade e gritar com pessoas que acreditam ser ladrões. Foi daí que surgiu o famoso meme “attenzione, pickpocket”. Conforme a publicação, teria faltado “attenzione” de Monica, que acabou se distraindo e tendo o aparelho roubado.