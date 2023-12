Fama x fracasso: caso de blogueira que sumiu por seguidores é alerta | A TARDE

“Isso é profissão?”, “quem é esse/essa?”, “nunca ouvi falar”. Vários são os questionamentos quando algum fato ocorre com quem decide se tornar influenciador digital. Esse universo da internet, no entanto, perpassa pelas dúvidas de quem é fulano ou ciclano, já que, para alcançar tal fama, é preciso ter muita criatividade, mas, acima de tudo, responsabilidade.

Ser um espelho ou um exemplo para quem deseja começar na carreira de influencer é também uma tarefa delicada. Maturidade que nem todos conquistam rapidamente ou vacilam desde pequenos.



Reflexo disso ocorreu no último dia 22 de novembro, quando a pequena Dara Bruna Santos da Silva, de 12 anos, fugiu da casa onde mora, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, para voltar para o lar dois dias depois.

A "criatividade" de Dara, de ganhar os noticiários após o desaparecimento, para atrair seguidores, preocupa e é de se lamentar. Ao reaparecer, a estudante disse que estava tudo bem, porém fez uma publicação em que comemorou o número de seguidores alcançados no Instagram. "Eu consegui bater meus 3.000 [seguidores]! Eu falei que eu ia conseguir", afirmou.



Para o Portal Massa!, a psicóloga Julyana Querino explicou que a percepção da criança partiu do princípio do que atrai a sociedade, como por exemplo, questões que causam impacto. “A nossa sociedade costuma dar mais atenção para aquilo que tem um impacto negativo ou desperta a curiosidade, que é o tipo de situação que a Dara gerou. O que fez com que as pessoas quisessem acompanhar de perto a resolução da questão, por exemplo, seguindo as redes sociais, para fazer com que as notificações sejam entregues e, automaticamente, as pessoas se prendem àquilo ali, gerando mais seguidores para ela”, analisou.

Querino entende que essa tática tende a atrair outras pessoas de modo que elas façam o mesmo. No entanto, o que sustenta a vida de um influenciador digital se resume a conteúdo e constância. “Para sustentar a vida de influencer digital, precisa de conteúdo, precisa de constância e fornecer algo que seja interessante para o seu público. A forma como ela utilizou foi para chamar atenção, alcançar seguidores, mas não é algo que consegue manter as pessoas ali”, sinalizou a psicóloga clínica.



Na concepção da especialista em gestão escolar, Sheyla Argolo, o ocorrido com Dara Bruna reforça a atenção especial para o desenvolvimento de cada ser humano. "O foco em questão, associado às evidências da situação ocorrida, direciona antes de tudo a nossa atenção para o ambiente familiar em que as crianças e adolescentes se encontram. Este contexto tem um papel fundamental no apoio emocional, tão necessário ao desenvolvimento e construção de sua identidade. Essa atenção deve ocorrer desde a primeira infância, por meio da afetividade, estabelecendo os limites necessários à sua formação. Esta compreensão faz com que desenvolvam o olhar crítico sobre o que é certo e o que é errado", avaliou a profissional.

Argolo pontua que uma das estratégias para que ações como essa sejam evitadas. "O acolhimento e a compreensão são fundamentais na vida dos jovens e para sua formação. A base está na família, a incapacidade para ouvir ou de explorar alternativas, pode levar as crianças e os adolescentes a procurarem ajuda em outro lugar que pode não oferecer a segurança necessária e a orientação adequada", reforçou Argolo.



Se ligue:



Para evitar desesperos com desaparecimentos dos próprios filhos ou entes queridos, pais e responsáveis devem seguir pontos básicos. O primeiro deles é o suporte. “A orientação familiar tem uma enorme importância para evitar situações onde os jovens são expostos a perigos e situações de alto risco. Criar uma rotina, estabelecer limites na utilização do celular e redes sociais, ajudam bastante. O acompanhamento próximo, observar o comportamento em suas atitudes são pontos importantes a serem considerados como ações de prevenção, e que irão favorecer resultados mais positivos", destacou a psicóloga.