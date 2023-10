Família de Kayky Brito impede visita de Bruno de Luca | A TARDE

A família do ator Kayky Brito, que recentemente recebeu alta hospitalar após quase um mês internado após ser atropelado no Rio de Janeiro, não permitiu uma visita do apresentador Bruno de Luca.

Segundo o colunista Leo Dias, De Luca manifestou interesse em visitar Kayky, mas a família do ator barrou o encontro.



De Luca estava com Kayky no dia do atropelamento e prestou depoimento sobre o caso. Desde então, não conseguiu contatar o ator.

Ele chegou a ser acusado de abandonar o próprio amigo, pois no dia seguinte Bruno estava curtindo o festival The Town, em São Paulo.

No depoimento, ele afirmou que viu o atropelamento, mas só soube que a vítima era o Kayky no dia seguinte. A versão, no entanto, foi refutada por testemunhas, que garantem terem alertado Bruno.

Kayky passou por cirurgias para tratar fraturas na pelve e no braço direito e atualmente se recupera em casa.