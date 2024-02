Família de Lima Duarte faz post emocionante após morte de Júlia Martin | A TARDE

A família de Lima Duarte fez um comunicado após a morte de Júlia Martins, uma das filhas do ator. Ela faleceu na sexta-feira (16).

Lima Duarte chegou a se despedir da filha nas redes sociais com um post neste sábado (17). A causa da morte de Júlia ainda não foi divulgada.

Veja a mensagem deixada pela família do ator:

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento ontem (16/02) de nossa amada Júlia Martins, aos 46 anos, filha do ator Lima Duarte", inicia o texto postado no final da noite de sábado no Stories do Instagram. É preciso frisar que em outubro de 2020 o artista fez um post para a filha lhe parabenizando pelos seus 44 anos. Neste momento de luto, nossa família permanece unida, sustentada pela fé e certos do amparo espiritual. A saudade será eterna, mas seu legado de amor e afeto continuará a iluminar nossos corações. Agradecemos as mensagens de apoio neste momento difícil", conclui a mensagem.