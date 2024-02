Família de Marília Mendonça irá processar cover, segundo irmão | A TARDE

Segundo o irmão da cantora Marília Mendonça (1995-2021), João Gustavo, a família da sertaneja vai processar Lorena Alexandre, que ficou conhecida como cover oficial da artista. Lorena anunciou que vai se desvincular do nome de Marília.

Em comunicado publicado no Instagram, o irmão da sertaneja declarou que seus advogados vão acionar judicialmente Lorena. De acordo com o cantor, os fãs de Marília foram atacados pela equipe da ex-cover. "Um dos principais legados deixados por Marília foram os diversos fãs apaixonados. A maioria desses fãs possui uma relação muito próxima com a família, e a Dona Ruth [mãe de Marília] tem cada um como um pedaço da história de Marília", diz a nota.

"Dona Ruth jamais permitirá que esses fãs sejam ameaçados ou desrespeitados, assim como vinha ocorrendo por parte de representantes de Lorena Alexandre, que não satisfeitos com o posicionamento dos fãs, passaram a ameaçá-los", afirmou.Além disso, João afirma que Lorena nunca pediu autorização da família para se intitular como "cover oficial" de Marília.

De acordo com o irmão da cantora, outras três artistas também fazem caracterizações e homenagens à rainha da sofrência, mas somente após conversarem com os familiares de Mendonça.

"Existem diversas pessoas que prestam homenagens a Marília, que respeitam não apenas seu maior legado, que são os fãs, como também buscaram junto à família autorizações para o uso de imagem e da marca, uma forma importante de essas pessoas entenderem todos os princípios que devem ser respeitados em memória da Marília", destacou.

"Ressalta-se que as medidas legais já estão sendo tomadas e todas as tratativas acerca do assunto serão tomadas no próprio processo", completou João.

Lorena Alexandre disse ao Fofocalizando, no SBT, que exercia seu papel de cover legalmente e que pagava os direitos da marca Marília Mendonça. João Gustavo desmentiu a cantora. Além disso, o cantor explicou que nenhum valor é cobrado a artistas covers.