Famosos passam vergonha ao não saber os próprios pronomes; assista | A TARDE

Você sabe o que são pronomes? O termo é utilizado para designar as pessoas de acordo com o gênero que elas se identificam, seja feminino, masculino ou neutro. No entanto, muitas pessoas não sabem disso e dentre eles estão os famosos.

Nesta sexta-feira, 20, Matheus Mazzafera, conhecido por fazer entrevistas com famosos no quadro “Hotel Mazzafera” viralizou nas redes sociais, ao fazer a pergunta “Qual seu pronome?” para as celebridades durante a festa em comemoração aos 50 anos do apresentador Rodrigo Faro.

Os pronomes variam entre ela/dela, ele/dele e, no caso de pessoas não-binárias, pode ser adotado o pronome neutro, como elu/delu. O vídeo de Mazzafera reuniu um compilado de respostas equívocadas.

Alguns entrevistados como Camila Loures e Amanda Meirelles confundiram pronomes com sobrenomes ou apelidos. Loures respondeu “Camis, Cacá, Cá”. Já Meirelles, respondeu: “Amandinha, Mands”.

Já Val Marchiori improvisou dizendo seu bordões famosos como “Hello” e “Alouca”. Gabi Martins respondeu “Atlético Mineiro”. O cantor Tierry respondeu “Corinthians” e Mileide Mihaile “Valente”.

Kerline e MC Biel quase acertaram. A ex-BBB disse que está “numa pegada muito cis”, se referindo a cisgeneridade, quando uma pessoa se identifica com o genero atribuído no nascimento. Já o cantor disse ter “faltado às aulas de português” na escola, mas acertou um pronome “ela”, mesmo não sendo o seu. As únicas que acertaram foram Julia Puzzuoli e a editora de moda Mônica Salgado.

Assista o vídeo:

boa noite temos aqui o conjunto de mentes mais brilhantes do brasil estou fascinada pic.twitter.com/E4axYnwNkt — Nalu 🫶🏻 (@naIubs) October 21, 2023