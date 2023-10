Farofa da Gkay de 2023 vai acontecer em Salvador

A influencer Gessica Kayane, conhecida como Gkay realiza a famosa “Farofa da Gkay” desde 2017. O evento, que já se tornou um grande festival, comemora o aniversário da artista, que é no dia 03 de dezembro. E o Anota Bahia descobriu, com exclusvidade, que este ano, a folia vai acontecer em Salvador, mais precisamente no Gran Hotel Stella Maris, entre os dias 04 e 07 de dezembro.

Sempre envolvida em assuntos polêmicos, Gkay atualmente acumula mais de 20 milhões de seguidores, apenas no Instagram. Nos últimos anos, a Farofa da Gkay reuniu um time de peso de artistas, foi palco de fatos midiáticos e reuniu shows de grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Simone Mendes, Léo Santana, Pabllo Vittar, dentre muitos outros.

Na lista de convidados, nesses últimos anos, estiveram figuras como Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Whindersson Nunes, Tiago Abravanel, Gil do Vigor, Lexa, Alvaro e Thaynara OG. A influencer também freta um avião para levá-los até a cidade da festa. Seus looks são outro ponto que costumam virar notícia em todo país.

Em uma entrevista recente, Gkay revelou que investe milhões de reais na festa, mesmo quando as atrações que se apresentam, não lhe cobram cachê, mas apenas o custo da banda e da apresentação. As marcas que patrocinam a Farofa geralmente desembolsam valores que variam entre R$ 150 mil e R$ 2,5 milhões.