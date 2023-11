Fãs de Juliette detonam Pitty após suposta indireta; entenda | A TARDE

Uma publicação de Pitty sobre o ofício dos artistas deixou fãs de Juliette indignados na web. Os “cactos” invadiram as redes sociais da baiana, nesta quinta-feira, 19, e apontaram uma suposta indireta contra a ex-BBB, que vem também enfrentando acusações de plágio na última semana.

Tudo aconteceu após Pitty publicar, no X, antigo twitter, o emoji de flecha no alvo para aparentemente concordar com um texto que dizia: “Não é artista quando tu é um produto criado com dinheiro de gravadora e sustentado na mídia por agência de publicidade. Artista é outra coisa”.

Os internautas não pouparam críticas à roqueira. "Eu estou extremamente decepcionada com você. Uma mulher que admirei desde minha adolescência. Não a reconheço mais. Se perdeu.", disse uma internauta. “É muita inveja em cima da Juliette... O que eu vi no BBB tô vendo aqui fora pelos "artistas", criticou outra.

Mas houve também quem saiu em defesa da baiana: “Só disse verdades”, apoiou um perfil. “Já dizia a própria Pitty na música contramão lançada em 2018. "Quando o que é vendido como perfeito é comprado Idolatrado de olhos vendados". Pitty criticando a industria a muito tempo e não é um fandom formado por reality que vai causar”, concordou outro.

Em meio a polêmica, Pitty apagou a publicação e, em seguida, postou um novo tweet: “Não, pera. Deixa eu sintonizar em outra energia aqui. (respira…. respira….)".